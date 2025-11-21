Галузин акцентировал необходимость освобождения в Баку 11 россиян

Граждан России задержали 1 июля 2025 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым акцентировал необходимость скорейшего освобождения задержанных в Баку 11 россиян в качестве значимого шага для нормализации двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку 30 июня - 1 июля этого года, в качестве значимого шага для нормализации двусторонних отношений", - сообщили в российском дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что стороны в ходе дальнейшей беседы подтвердили обоюдный настрой на продолжение развития двусторонних связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года. "Констатированы успехи в продвижении двустороннего экономического сотрудничества, важность возобновления культурно-гуманитарных связей в полном объеме, - указали в министерстве. - Отдельно затронута региональная тематика, включая возможное содействие российской стороны азербайджано-армянской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов. Рассмотрены вопросы поддержания ритмичной работы Платформы регионального сотрудничества "3+3".

Собеседники также обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях.