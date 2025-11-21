МИД РФ: посольство Азербайджана повредили из-за некорректной работы ПВО Украины

Российская сторона выражает искреннее сожаление по поводу случившегося

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Повреждения комплекса зданий посольства Азербайджана в Киеве произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

Галузин сообщил послу Азербайджана, что российская сторона внимательно рассмотрела обращение Баку по поводу повреждений азербайджанской дипмиссии в Киеве. "Российская сторона выражает искреннее сожаление по поводу случившегося. Вместе с тем по результатам изучения имеющейся информации установлено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно - падения ракеты ЗРК "Патриот", - говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, азербайджанская сторона была повторно проинформирована о том, что в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные Силы РФ наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенные в Киеве. При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств, добавили там.

"В данном контексте было особо подчеркнуто, что заявления о якобы имевшем место "целенаправленном характере ракетных ударов" по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности", - указали на Смоленской площади.

Галузин также обратил внимание на то, что киевский режим в нарушение норм международного гуманитарного права продолжает размещать военные объекты, в том числе средства ПВО, в жилой застройке, подвергая тем самым угрозе гражданское население. "Российская сторона исходит из того, что военно-политическое руководство Украины должно нести ответственность за любые последствия таких преступных действий", - подчеркивается в сообщении.