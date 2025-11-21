Галузин обсудил с послом Азербайджана двусторонние контакты

Обсуждение прошло на высоком и высшем уровне

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым двусторонние контакты на высоком и высшем уровне. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсужден график контактов на высшем и высоком уровнях. Констатированы успехи в продвижении двустороннего экономического сотрудничества, важность возобновления культурно-гуманитарных связей в полном объеме", - отметили в ведомстве.