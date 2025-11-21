МИД РФ: заявления об ударах по объектам Баку на Украине не соответствуют правде

Заявления якобы были о "целенаправленном характере ракетных ударов" по объектам Азербайджанской Республики

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заявления о якобы целенаправленных ударах по объектам Азербайджана на Украине не соответствуют реальности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замминистра иностранных дел Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

"В данном контексте было особо подчеркнуто, что заявления о якобы имевшем место "целенаправленном характере ракетных ударов" по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности", - указали в российском дипведомстве.