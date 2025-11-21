Володин пригласил спикера парламента Монголии посетить Россию

Председатель Госдумы также поздравил Ням-Осорын Учрала с избранием на должность председателя Великого государственного хурала республики

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с избранием на должность председателя Великого государственного хурала (парламента) Монголии Ням-Осорын Учрала и пригласил его посетить РФ с официальным визитом для развития межпарламентского диалога. Об этом сообщается на сайте ГД.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил Ням-Осорын Учрала с избранием председателем Великого государственного хурала Монголии. <…> Председатель ГД также пригласил Ням-Осорын Учрала посетить Россию с официальным визитом в целях развития межпарламентского диалога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из эффективных форматов российско-монгольского взаимодействия в рамках парламентского измерения является комиссия по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого государственного хурала Монголии. Ее первое заседание прошло в Улан-Баторе в сентябре 2023 года.

"Конструктивное сотрудничество парламентариев России и Монголии способствует укреплению дружбы и стратегического партнерства наших стран", - подчеркнул Володин.