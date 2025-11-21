Путин на Совбезе прокомментировал мирный план Трампа по просьбе Матвиенко

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Тема мирного плана по Украине, предложенного американской стороной, была поднята на совещании Совбеза РФ по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Владимир Владимирович, позвольте, пожалуйста. Сейчас во всем мире очень активно обсуждается мирный план Трампа по украинскому кризису из 28 пунктов. Можно вас попросить до начала рассмотрения основных вопросов повестки высказать ваше мнение, ваше отношение к этому плану, и как это связано с вашими недавними переговорами с Трампом на Аляске?" - обратилась Матвиенко к Путину.

Президент ответил утвердительно и следующие почти шесть минут посвятил теме украинского урегулирования, после чего совещание продолжилось в закрытом режиме по изначально обозначенным пунктам повестки: о приоритетах российского председательства в ОДКБ в 2026 году и о стратегии действий Российской Федерации по борьбе с практиками неоколониализма.