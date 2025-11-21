Путин заявил, что мирный план Трампа обсуждался РФ и США до саммита на Аляске

Публично это почти не обсуждали, только в общих чертах, рассказал президент

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия и США обсуждали мирные инициативы по украинскому урегулированию американского президента Дональда Трампа еще до саммита на Аляске. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

"Мы это публично почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию на Украине обсуждался до встречи на Аляске", - поделился президент.