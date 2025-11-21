Путин: США просили РФ проявить гибкость в украинском урегулировании
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. США в ходе предварительного обсуждения украинского урегулирования просили Россию проявить гибкость. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
"В ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость", - поделился президент.