Путин: США просили РФ проявить гибкость в украинском урегулировании

Речь идет о компромиссах, указал президент

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. США в ходе предварительного обсуждения украинского урегулирования просили Россию проявить гибкость. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

"В ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость", - поделился президент.