Путин: партнеры РФ перед саммитом на Аляске поддержали возможные договоренности

Россия подробно проинформировала своих друзей и партнеров о своих подходах к украинскому урегулированию, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия подробно проинформировала своих друзей и партнеров о своих подходах к украинскому урегулированию и получила их поддержку. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

"По всем этим вопросам мы подробно проинформировали всех наших друзей, партнеров глобального Юга, включая Китайскую Народную Республику, Индию, Корейскую Народно-Демократическую Республику, ЮАР, Бразилию, многие другие страны и страны ОДКБ, разумеется, - рассказал глава государства. - Все наши друзья и партнеры, я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, все поддержали эти возможные договоренности".