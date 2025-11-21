Путин: Украина и ЕС находятся в иллюзиях о возможности поражения РФ на поле боя
17:31
обновлено 17:47
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украина и ее европейские союзники, вероятно, до сих пор находятся в иллюзиях о возможности нанести России стратегическое поражение на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ.
"Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя", - отметил Путин.
По его словам, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, сколько отсутствие объективной информации о реальном положении дел на поле боя. "И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести", - резюмировал он.