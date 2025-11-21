Путин: у Киева нет объективных данных о ситуации на поле боя

Либо украинские власти не могут ее оценить, считает российский лидер

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Руководство Украины или не обладает объективной информацией о ситуации на поле боя, или не может ее объективно оценить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

"Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить", - считает Путин. "Если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента [США Дональда] Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта", - убежден российский лидер.

Президент России в частности отметил, что Купянск находился в руках ВС РФ уже 4 ноября.

План США

20 ноября американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому план президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times (FT), мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Со ссылкой на украинских чиновников FT информировала, что Белый дом работает в "агрессивном режиме" с целью завершения конфликта на Украине до конца года.

В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США предъявила Украине ультиматум с требованием подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией. Американский лидер, отвечая на вопрос в рамках интервью радиостанции Fox News, подтвердил этот ультиматум.