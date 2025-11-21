Путин: Россия подтвердила готовность к гибкости в урегулировании на Украине

Глава государства отметил, что это была основная цель саммита на Аляске

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия в ходе саммита с США на Аляске подтвердила свою готовность к проявлению гибкости в вопросах украинского урегулирования, как того просили в Вашингтоне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

"Основная цель встречи на Аляске заключалась в том, чтобы в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы и сложности, с нашей стороны мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую гибкость", - рассказал глава государства.