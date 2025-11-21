ТАСС: на украденные друзьями Зеленского деньги можно год содержать бригаду ВСУ

Активисты "майдана" винят коррупционеров, пришедших к власти в результате "майдана", отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украинские националисты подсчитали, что коррумпированные приближенные Владимира Зеленского украли деньги в размере годового содержания целой бригады ВСУ, но винить в этом им стоит только себя. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Активисты "майдана" винят коррупционеров, пришедших к власти в результате "майдана", в неудачах армии на войне, которая началась из-за "майдана", главной целью которого заявлялась борьба с коррупцией", - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что в данной ситуации украинцы могут "винить только себя".

Он отметил, что в коррупционном деле фигурирует сумма в более чем $100 млн, украденных друзьями Зеленского из "95 квартала", добавив, что, согласно подсчетам, на эту сумму "можно целый год содержать полноценную бригаду ВСУ".

"На эти средства можно было бы закупить 2-3 млн турникетов, 50 тыс. бронежилетов", - уточнил представитель силовых структур.