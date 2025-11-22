Мирошник: Зеленский дал понять, что народ Украины он ни во что не ставит

Посол по особым поручениям МИД России добавил, что Владимир Зеленский продал украинцев "как стадо", но "продолжает расхваливать" их достоинство

Редакция сайта ТАСС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Обращение Зеленского к народу дает понять, что он этот народ ни во что не ставит и намерен пользоваться им до полного истребления под контролем европейских кураторов. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"В его понимании даже слабенькое проявление народного возмущения - это просто "срач", и от него нужно срочно избавиться, чтобы сплотиться вокруг него, "лидера всея украинского народа", во что, по его мнению, все должны продолжать искренне верить. Иначе же от чьего лица он будет торговаться и советоваться с "европейскими партнерами" и "друзьями", еще так рассчитывающими попользоваться какое-то время человеческим ресурсом украинского народа до его полного исчерпания?" - сказал дипломат.

Он отметил, что обращение появилось в день, когда на Украине отмечают так называемый День достоинства и свободы.

"Провокатор, продавший свой народ как стадо, продолжает расхваливать его достоинство, чтобы те случайно не свернули с дороги на скотобойню. Зеленский и достоинство - слова-антиподы. Позерством и восхвалениями он 10 минут увещевал украинский народ не обращать внимание на его откровенные злодеяния - на продажу западникам национальных интересов, насильственную отправку на убой сограждан за чужие интересы, и даже призвал отмахнуться от свежайшего коррупционного скандала, вскрывшего его личную гнилость и продажность", - сказал посол по особым поручениям МИД России.

В своем обращении Зеленский сообщил, что будет предлагать альтернативы американскому плану урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов. Видео, записанное на фоне получения Киевом плана, длится 10 минут, хотя обычно его видеообращения намного короче - 3-5 минут. Оно прозвучало вскоре после телефонного разговора Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Зеленский заявил, что сейчас "один из самых трудных моментов" в истории Украины, и пожаловался на давление. Также он попытался остановить раскол, который наблюдается в Верховной раде на фоне коррупционного скандала, назвав "срачем" и "политическим игрищами" происходящее в парламенте.

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Работа парламента заблокирована, часть депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требуют отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который может быть причастен к коррупции. Однако Зеленский отказался уволить Ермака.