Карасин: покровители Зеленского после дела Миндича увидели его прогнивший режим

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам подчеркнул, что именно из-за раскрытых коррупционных схем "ведется такая суетливая кампания по обелению некоторых фигур"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Записи Национального антикоррупционного бюро Украины по делу против предпринимателя Тимура Миндича позволили покровителям и кураторам Владимира Зеленского увидеть его прогнивший режим. Об этом заявил "Известиям" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"То, что режим Зеленского прогнил, стало очевидно уже даже его покровителям и кураторам", - отметил сенатор.

Карасин подчеркнул, что именно из-за раскрытых коррупционных схем "ведется такая суетливая кампания по обелению некоторых фигур". Он отметил, что в дальнейшем украинским избирателям предстоит разбираться, кто будет руководить страной.

Коррупционный скандал

Коррупционный скандал, получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт", - по имени бизнесмена Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, - разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина. Самого Миндича - совладельца компании "Квартал 95" - в украинских СМИ называли "кошельком Зеленского".

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, также входящий в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у Германа Галущенко, который на тот момент возглавлял Минюст, а во время расследуемых событий - Минэнерго. Сам Миндич за несколько часов до этого выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности, при госзакупках. В связи с расследованием уже назывались имена бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, а также главы офиса Зеленского Андрея Ермака.