Келин: проект жестких реформ Британии в сфере миграции выглядит нереалистично

Ужесточить планируется правила и для легальных мигрантов, увеличив время ожидания вида на жительство до 10 лет, а в случае с теми, кто получает государственные пособия - до 20 лет

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Жесткие реформы в миграционной сфере, объявленные на этой неделе правительством Великобритании, выглядят нереалистично. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Анонсированные реформы в миграционной сфере, которые здесь увязывают с весьма суровой датской моделью, будут "размазаны". Речь не идет о каком-то цельном законе с единой датой вступления в силу", - сообщил дипломат, признав, что "нововведения будут довольно жесткими". "К примеру, будет предусмотрено ограничение выдачи британских виз гражданам стран, которые отказываются принимать обратно своих мигрантов, депортируемых отсюда. Будет значительно сложнее получить убежище - а ведь именно этот способ обосноваться в Соединенном Королевстве привлекает нелегалов", - пояснил он.

"До этого попытки сменявших друг друга правительств проявлять жесткость результата не давали. Поток мигрантов на британские берега как шел, так и продолжается. Остановить его очень трудно даже такими мерами, как обещанное теперь увеличение до двадцати лет срока, только по истечении которого беженцы cмогут обратиться за постоянным видом на жительство. Или то, что беженцам станет гораздо сложнее перевезти сюда родственников", - рассказал Келин.

"Конечно, это совершенно нереалистично. Речь во многом идет о демонстративном, ориентированном на публику проявлении твердости и решительности. Действительно ли эти меры дадут практический результат - судить трудно", - заметил глава российской дипмиссии.

Проект миграционных реформ

На этой неделе правительство королевства обнародовало проект реформ по ужесточению политики в отношении просителей убежища. Он включает в себя планы ввести визовые рестрикции против государств, которые недостаточно сотрудничают в деле возвращения своих нелегалов, увеличить в четыре раза, до 20 лет, срок для получения вида на жительство, закрыть лазейку, которая позволяет нелегалам "бесконечно и бесплатно" апеллировать к статье 8 Европейского суда по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни), что замедляет процесс депортации, ввести ограничения на возможность мигрантов привезти близких членов своей семьи.

Ужесточить планируется правила и для легальных мигрантов, увеличив время ожидания вида на жительство до 10 лет, а в случае с теми, кто получает государственные пособия - до 20 лет.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались более 185 тыс. нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.

По данным МВД королевства, с июня 2024 года по июнь 2025 года в Великобритании было подано рекордное число запросов на убежище - 111 084. Это на 14% больше, чем за предыдущий аналогичный период. По этому показателю Великобритания идет на пятом месте в Европе после Германии, Испании, Франции и Италии.