Депутат Боярский: ограничение звонков в Telegram и WhatsApp оправдалось

Председатель комитета Госдумы по информполитике отметил, что на фоне иностранных платформ в российском мессенджере Max "абсолютно по-другому реализована структура безопасности"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) полностью себя оправдало, количество мошеннических действий с использованием этих платформ снизилось в разы. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Вернусь к решению, которое было реализовано 11 августа этого года, когда Роскомнадзор деградировал голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram. Считаю его абсолютно правильным, своевременным, и это тоже сбило волну мошеннических действий, которые в основном через эти две платформы производились в отношении наших граждан", - сказал парламентарий.

Он отметил, что на фоне иностранных платформ в отечественном мессенджере Max "абсолютно по-другому реализована структура безопасности", а также имеется специальная служба, которая оперативно реагирует на жалобы пользователей.

"Огромное количество таких подозрительных аккаунтов и попыток совершить мошеннические действия было заблокировано. И это говорит о том, что есть все надежды с оптимизмом смотреть в будущее, что Max станет той платформой, которая в конечном счете будет стремиться к отсутствию мошеннических действий или при их попытках сможет их оперативно купировать и обезопасить наших людей", - подчеркнул депутат.

В августе 2025 года Роскомнадзор сообщил о принятии мер для частичного ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp в России, поскольку они стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.