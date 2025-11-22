Рябков: РФ разочарована решением США ограничить пункты подачи заявок на визу россиянам

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что это крайне осложняет работу

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия с большим разочарованием восприняла решение американской стороны ограничить для россиян пункты подачи заявлений на визу в других странах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Что касается виз, отмечу, что здесь есть не только некие позитивные моменты, но есть и откаты в прямом смысле слова. Мы с большим разочарованием восприняли решение американской стороны ограничить пункты подачи визовых заявлений для российских граждан, выезжающих по туристическим и некоторым другим категориям виз в США, двумя точками - Варшавой и Астаной", - отметил он.

Рябков подчеркнул, что это крайне осложняет работу и в этом вопросе "есть, с чем разбираться дальше". "Я это даю в качестве иллюстрации того, что не все так однозначно. Картина многомерная, она многослойная, как в общем-то и все в наших отношениях. Но прогресс тоже нельзя отрицать, он имеет место", - добавил высокопоставленный дипломат.

Ранее Госдепартамент США ввел правила, согласно которым подавать документы для получения американских неиммиграционных виз следует из страны своего гражданства или проживания. Как уточняется в заявлении ведомства, россияне могут это делать в американских дипмиссиях в Астане или Варшаве.