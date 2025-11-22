Рябков: Россия не намерена подталкивать КНР к трехсторонним переговорам с США

При этом замглавы МИД РФ отметил, что Россия не получала от Соединенных Штатов формальных предложений о трехстороннем диалоге с КНР по контролю над вооружениями

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия не намерена подталкивать Китай к возможным трехсторонним переговорам с США по контролю над вооружениями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"У нас нет никаких вопросов к Китаю по тематике контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Поэтому мы не готовы в угоду представлениям аналитиков, политологов, да пусть и тех, кто занимает ответственные должности за океаном, воздействовать на Пекин с тем, чтобы подтолкнуть его и направить, что называется, в русло подобных гипотетических трехсторонних усилий. Это не в наших интересах, мы не будем этим заниматься", - сказал он, комментируя возможность проведения трехсторонних переговоров по вопросам ядерной стабильности с участием США, России и Китая.

При этом Рябков отметил, что Россия не получала от Соединенных Штатов формальных предложений о трехстороннем диалоге с КНР по контролю над вооружениями. "По большому счету, предложения на эту тему делались в период первого срока пребывания Дональда Трампа в Белом доме. Сейчас при нынешней администрации мы формально не получали подобных предложений, возможно, потому, что американцы все же хорошо поняли нашу позицию, нашу логику: а именно - мы имеем совершенно особые по своей глубине и степени доверия друг к другу отношения с Китайской Народной Республикой", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

По его словам, Россия выступает за то, чтобы такие переговоры, в случае их выхода на многосторонний формат, включали прежде всего европейских союзников США, обладающих ядерным потенциалом.

"Если уж на то пошло и если быть последовательными и повторить позицию, которая многократно излагалась, в том числе публично, о приближении момента, когда любые усилия в сфере контроля над вооружениями должны приобретать многосторонний характер, то мы выступали и будем выступать, чтобы первоочередным образом, в первую очередь к этим усилиям, будь то переговорам, обсуждениям, опять-таки, если и когда вызреют условия для этого, подтягивались ближайшие союзники США - Соединенное Королевство и Французская Республика, которые на нынешнем отрезке демонстрируют, не побоюсь этого слова, агрессивность своих замыслов. Глубоко антироссийский характер их политики очевиден всем, они и не скрывают этого, - добавил Рябков. - Поэтому для нас безальтернативно в ситуации перехода от двустороннего формата обсуждений чего-то в сфере контроля над вооружениям подключение к этим усилиям именно европейских союзников США, обладающих ядерными потенциалами".