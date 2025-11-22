Рябков: дипломатию нельзя подменить ни ИИ, ни силовым фактором

Замглавы МИД обратил внимание, что силовая дипломатия прослеживалась всегда в действиях ведущих западных держав как в период после окончания холодной войны, так и на разных предшествовавших этому отрезках, только называлась она по-разному

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Разные исторические этапы требуют разных решений, но подменить дипломатию искусственным интеллектом (ИИ) или силовым фактором не представляется возможным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Разные этапы требуют разных решений, приоритеты тоже разные, но списывать со счетов дипломатию я бы не стал, и ее нельзя подменить ни искусственным интеллектом, ни силовым фактором", - подчеркнул он.

При этом замминистра обратил внимание, что силовая дипломатия прослеживалась "всегда в действиях ведущих западных держав как в период после окончания холодной войны, так и на разных предшествовавших этому отрезках", только называлась она по-разному.

Так, по его словам, в свое время весьма широко употреблялся термин "дипломатия канонерок" - военно-политический курс с демонстрацией силы посредством применения военно-морского флота, - проявление которой в новом издании мир видит сейчас в южной части Карибского бассейна. "Но по факту дипломатия всегда востребована и без нее никак, - указал Рябков. - И также в сфере контроля над вооружением - национальную безопасность иной раз проще, эффективнее и дешевле обеспечивать через договоренности, чем через наращивание силового потенциала".

"Силовой фактор, при всей фокусировке на нем особенно на нынешнем отрезке, не может подменить собой поиск решений, который ведут политики и дипломаты", - констатировал замглавы МИД РФ.