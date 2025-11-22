Рябков: РФ будет делать все, чтобы гарантированно обеспечить свою безопасность

В том числе страна будет опираться на свой потенциал ядерного сдерживания, заявил замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия будет делать все необходимое, чтобы гарантированно обеспечить свою безопасность, в том числе опираясь на российский потенциал ядерного сдерживания. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"В отношениях с Западом мы идем от фактов, от той политики, от действий, которые проводятся соответствующими государствами, и оснований ориентироваться на некие идеи, не подкрепляемые конкретными шагами, а скорее опровергаемые повседневной практикой, мы не можем. Соответственно, мы будем предпринимать все, что требуется, и это делается для того, чтобы со своей стороны гарантированно обеспечивать собственную безопасность, в том числе при опоре на российский потенциал ядерного сдерживания", - отметил он.

Рябков подчеркнул, что США стоят во главе мощного и "агрессивного по своей идеологии и целеустановкам" военного блока - Североатлантического альянса. Замминистра напомнил, что, как неоднократно подчеркивалось, НАТО будет оставаться ядерным до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие.

"Мы видим не просто усилия входящих в этот альянс государств по модернизации своих ядерных арсеналов - те страны, которые обладают ими, разворачивают очень серьезные программы в данной сфере. Но мы видим запуск дискуссии о том, возможен ли так называемый европейский ядерный зонтик, а что с другими союзниками в этой сфере, не нужно ли и дальше расширять географию базирования тактического ядерного оружия США в Европе. Давайте-ка дальше расширять практику проведения так называемых совместных ядерных миссий, которые, на наш взгляд, грубо противоречат требованиям все того же базового договора о нераспространении ядерного оружия. То есть концы с концами сходятся плохо. Как и везде", - указал Рябков.