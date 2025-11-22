Рябков: на Трампа пытаются повлиять для недопущения устойчивого мира на Украине

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сторонники продолжения конфликта на Украине, особенно в западноевропейских столицах, активно пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы не допустить устойчивого мира. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

По словам дипломата, после встречи лидеров России и США в Анкоридже российская сторона наблюдает "просто феерию антироссийских выбросов" и активные действия со стороны противников и сторонников продолжения конфликта, которых очень много, особенно в столицах западных стран. "С целью воздействия на администрацию Трампа, чтобы не допустить искомого ею, мы из этого исходим, устойчивого долгосрочного решения данного кризиса, в том числе включающего и обращения к его первопричинам", - отметил Рябков.

По его словам, администрация США "демонстрирует способность работать по своей повестке дня даже в ситуациях, когда значительное число других акторов на международной арене, включая союзников США, выступает не в унисон с ними". "Это очевидный факт. И администрация Трампа вполне в состоянии двигать вперед собственную повестку дня", - заявил заместитель министра.