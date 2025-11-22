Захарова: Запад в отсутствие настоящих героев возвеличивает убивавших русских

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на статью британского издания The Telegraph с заголовком "Я убил 500 русских", посвященной фигуре финского снайпера Симо Хяюхя

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию британской газеты о финском снайпере Симо Хяюхя, отметила, что на Западе за неимением настоящих героев возвеличивают тех, кто убивал русских.

Захарова обратила внимание на статью британского издания The Telegraph с заголовком "Я убил 500 русских", посвященной фигуре финского снайпера Симо Хяюхя. По словам дипломата, британцы, увлекшись переписыванием истории, записали "убийцу русских" в герои Второй мировой войны, хотя Симо Хяюхя принимал участие только в советско-финском конфликте 1939-1940 годов. Захарова подчеркнула, что включение этой фигуры в цикл материалов, посвященной Второй мировой войне, является отражением "целенаправленной кампании по исключению СССР из рядов антигитлеровской коалиции и очернению Красной армии".

"Очевидно, что в западной массовой культуре наблюдается кризис жанра - нет героев, на которых бы хотелось равняться. Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови. Нашли того, кто это действительно делал, его и превращают в "героя" - локального рэмбо финского розлива", - написала она в своем Telegram-канале.

"Британцы изо всех сил пытаются вслед за маннергеймовской пропагандой вылепить из Симо Хяюхя мифологизированный образ героя, рассказывая, что "советские солдаты настолько боялись этого таинственного снайпера, что называли его "‘Белая смерть’". Историки не нашли этому подтверждения. Это прозвище появилось в финской литературе о Зимней войне только в конце 1980-х годов", - продолжила она.

При этом Захарова напомнила, что никогда Симо Хяюхя героем не был. И, как установили исследователи, он хотел воевать плечом к плечу с гитлеровцами, но его не пустили из-за ранения, сделавшего его инвалидом. "Кстати, есть версия, что сам он никогда не гордился своей службой, а свои убийства считал греховными. Так и записано в его дневнике о военной службе: "Это мой список грехов", - добавила она. - Как бы то ни было, в войне, в которой Симо Хяюхя воевал против Красной армии, Финляндия потерпела поражение. И это еще одна причина, почему никаким героем Симо Хяюхя не был и быть не мог. Но Финляндия вступила в НАТО, а там реабилитация нацизма и русофобия - основополагающие линии".