Кабмин перенес срок ввода двух энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС на 2027 год

Начало поставки мощности будет осуществляться с 1 апреля 2028 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кабмин сдвинул срок запуска четвертого и пятого энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС "Русгидро" в Якутии с 1 января 2026 года на 31 декабря 2027 года, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Начало поставки мощности будет осуществляться с 1 апреля 2028 года вместо 1 января 2026 года.

В октябре ТАСС сообщили в пресс-службе "Русгидро", что компания обратилась к правительственной комиссии по развитию электроэнергетики с просьбой о переносе сроков запуска двух энергоблоков по 225 МВт в связи со сдвигом поставок оборудования "Силовыми машинами".

В сентябре член правления "Русгидро" Роман Бердников сообщил ТАСС, что компания ожидает, что правкомиссия одобрит перенос запуска энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС. По его словам, "Русгидро" необходим срок до 17 месяцев, чтобы запустить энергоблоки в работу после поставки турбин.

В компании констатировали, что группа не имеет возможности построить блоки без турбин. При этом поставку первой из них ожидают не ранее июля 2026 года.

В феврале 2021 года правительство России дополнило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мероприятиями, направленными на развитие энергоснабжения Восточного полигона железных дорог. Речь шла в том числе о сооружении двух энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС, мощность каждого из которых должна составить 225 МВт.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).