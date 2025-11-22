Слуцкий: европейцы собирают саммит для срыва мирного плана США

Как добавил лидер ЛДПР, президент России Владимир Путин дал еще один шанс на завершение конфликта миром

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Экстренный саммит Евросоюза, который пройдет 24 ноября в Анголе, собирается с целью сорвать мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"Очевидно, брюссельские ястребы собирают саммит для срыва мирного плана Трампа. Лидеры "партии войны" мечтают повторить кульбит марта 2022 года и максимально затянуть "войну до последнего украинца" исключительно под влиянием личных амбиций и русофобской паранойи", - написал он, добавив, что саммит ЕС по Украине не будет представлять под собой "вклад в мирное урегулирование".

По мнению Слуцкого, прогноз премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что украинский конфликт имеет перспективы по выходу из тупика, будет справедливым только в том случае, если США проявят твердость и не поддадутся на шантаж и уловки "европейского истеблишмента и проворовавшейся укронацистской хунты".

Как добавил политик, накануне президент России Владимир Путин дал еще один шанс на завершение конфликта миром.

"Россия готова к переговорам при условии, что нашу сторону слышат и понимают первопричины украинского кризиса. План Трампа - хорошая основа для урегулирования. Но не менее веские аргументы - успешное продвижение российских войск на поле боя и освобождение земли Донбасса от бандеровцев", - отметил он.

Экстренный саммит Евросоюза по Украине пройдет 24 ноября в Анголе. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в X. Кошта подтвердил, что главной темой обсуждения станет предложенный США "план из 28 пунктов", который, по его словам, "содержит положения, необходимые для долгосрочного урегулирования".

Ранее лидеры Еврокомиссии, части стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Канады и Японии распространили заявление, в котором объявили, что план США "требует доработки", и выразили озабоченность пунктом о сокращении ВСУ. Также они потребовали, чтобы США приняли во внимание мнение стран ЕС и НАТО по "пунктам, которые их касаются". Под этим подразумеваются евросанкции против РФ и планы Еврокомиссии экспроприировать российские активы.