Дмитриев назвал Стармера и лидеров ЕС разжигателями войны

Глава РФПИ назвал их самыми непопулярными лидерами в истории своих стран

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лидеры Евросоюза являются "лидерами хаоса" и инициаторами войн. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, назвав их самыми непопулярными лидерами в истории своих стран.

"[Британская журналистка] Бет Ригби в адрес бормочущего Стармера: "Вы не покончили с хаосом, вы и есть хаос". Спотыкающийся поджигатель войны Стармер снова оступается. Поджигатели войны в Великобритании и ЕС - самые непопулярные лидеры в истории своих стран. Лидеры хаоса", - написал Дмитриев в социальной сети Х на английском языке, добавив, что хаос не должен стоять на пути мира. Таким образом он прокомментировал интервью, которое Стармер дал британской журналистке.

Ранее Стармер подтвердил, что 23 ноября в Женеве пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США, Украины и стран Европы. По словам Стармера в интервью телеканалу Sky News, мирный план администрации президента США Дональда Трампа нуждается в доработке.