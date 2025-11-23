Посол Келин: преждевременно прочить скорый приход к власти в Британии Reform UK Фаража

Посол РФ в Великобритании предположил, что в мае 2026 года сторонники партии возьмут места на муниципальных и региональных выборах

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Ожидать быстрого прихода к власти в Великобритании Reform UK - правопопулистской партии одного из идеологов Brexit Найджела Фаража - преждевременно. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Фараж позиционирует себя как антипод двух традиционных политических партий. Ему, однако, не хватает собственного солидного и квалифицированного депутатского корпуса, который превратил бы Reform UK в настоящую оппозицию, готовую, если сложатся обстоятельства, сформировать правительство. До этого еще далеко, нужны новые парламентские выборы", - сообщил дипломат.

Он предположил, что в мае 2026 года сторонники партии возьмут места на муниципальных и региональных выборах. "Но работа предстоит еще очень большая, чтобы Reform UK вошла в круг партий, по-настоящему претендующих на власть. Сейчас Фараж больше строит свою кампанию на обещаниях, под которыми мало реализма и нет обоснованных решений по наиболее чувствительным темам. В частности, как по социально-экономическим вопросам, так и по коронному для Reform UK сюжету миграции. Таким образом, говорить о скором и гарантированном приходе Reform UK к власти пока преждевременно", - полагает Келин.

Дипломат заметил, что ситуация в экономике не позволяет пришедшей к власти в июле прошлого года Лейбористской партии укрепить свои позиции. "Незадолго до выборов лейбористы опубликовали манифест, где изложили свои основные цели, к которым они будут стремиться. Там было очень много намерений поправить дела и во внешней, и во внутренней политике. Но эти желания, как оказалось, совершенно не совпали с их возможностями, поскольку ресурсов у страны сейчас нет. Зато есть огромная бюджетная дыра, размеры которой, по оценкам аналитиков, могут составлять от 20 до 50 млрд фунтов стерлингов ($26-65 млрд - прим. ТАСС). Эта дыра мешает взяться за какие-то более серьезные проекты и дела, которые поправили бы социально-экономическую обстановку. Иными словами, налицо объективная невозможность вывести на нормальный уровень положение в стране", - заметил посол.

Обратил внимание Келин и на отсутствие ярких лидеров в традиционных партиях. "Идей, как изменить ситуацию, нет. Как и нет серьезных амбициозных, харизматичных и целеустремленных лидеров в классических политических партиях, которые, будучи нацеленными на серьезные реформы, могли бы подобно Маргарет Тэтчер или Уинстону Черчиллю повести страну за собой. На этом фоне внимание общественности действительно привлекает Фараж", - сообщил Келин.

Об опросах общественного мнения

Согласно социологическому исследованию компании Ipsos, результаты которого 28 октября привела газета The Daily Telegraph, у британского премьер-министра Кира Стармера самый большой отрицательный рейтинг среди десяти политиков, чью работу было предложено оценить, за исключением министра финансов Рейчел Ривс. Она делит с премьером нижнюю строчку списка. Деятельность лидера Лейбористской партии одобряют лишь 20% опрошенных, а 60% относятся к ней негативно. В случае с Ривс это соотношение составило 15% и 55%. Таким образом, отрицательный рейтинг обоих политиков составил минус 40 пунктов.

Опрос показал, что Фараж впервые обогнал действующего премьер-министра в качестве политика, которого большинство британцев хотели бы видеть на посту главы правительства.