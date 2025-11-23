Посол РФ в Лондоне: смена руководства Би-би-си не изменит предвзятого подхода

Андрей Келин отметил, что корпорация "служит рупором правительства"

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Британская Би-би-си отражает точку зрения правительства Соединенного Королевства, поэтому смена руководства вещательной корпорации не изменит ее сути. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, комментируя недавний скандал в редактированием речи президента США Дональда Трампа и отставку руководителей корпорации.

"На фоне других медийных компаний, с которыми мне приходилось здесь иметь дело, Би-би-си проявляет себя как наиболее предвзятая. Это неудивительно, так как она служит рупором правительства. Би-би-си отнюдь не та "народная корпорация", которой она пытается себя рисовать", - сообщил посол.

"Действительно, львиную долю ее бюджета приносят лицензионные сборы в размере более 170 фунтов ($220 - прим. ТАСС) в год с каждого британского домовладения. Однако все, что несет в мир Би-би-си, отвечает правительственным установкам. Не знаю, как происходит на самом деле, но руководящие принципы со стороны правительства, безусловно, им спускаются. Альтернативные мнения на Би-би-си практически отсутствуют", - заметил Келин.

Он обратил внимание на то, что "особенно это касается украинского конфликта", а к "России отношение самое негативное". "О нашей стране публикуют исключительно сбор грязи. Характерный пример - анализ кладбищ в попытке собрать некие цифры о боевых потерях нашей армии. Конечно же, это чистая дезинформация", - сказал глава дипмиссии.

"Что касается возможности трансформации Би-би-си, ее деятельность основана на глубоких и устоявшихся традициях. Поэтому смена лиц в руководстве вряд ли изменит существо этой организации", - уверен российский посол.

О скандале и отставках

Би-би-си оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую вещательная корпорация выпустила в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление Трампа от 6 января 2021 года было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывал захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами. В результате скандала в отставку подали гендиректор корпорации Тим Дэйви и глава новостного вещания Дебора Тернесс. Юристы американского лидера потребовали от Би-би-си удалить передачу до 14 ноября, пригрозив иском на $1 млрд.