В Москве встретились около 700 наблюдателей перед выборами в Госдуму

Участники из разных регионов знакомятся друг с другом, делятся опытом и анализируют новые вызовы предстоящего избирательного цикла

© Иван Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Всероссийский конгресс наблюдателей открылся в "Цифровом деловом пространстве" (ЦДП) на Покровке. Масштабная встреча собрала около 700 общественных наблюдателей из 89 регионов страны, центральной темой обсуждений стала подготовка к грядущему электоральному циклу 2026 года.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в залах ЦДП царит деловая атмосфера: наблюдатели из разных регионов знакомятся друг с другом, делятся опытом и анализируют новые вызовы предстоящего избирательного цикла. Многие участники признаются, что давно ждали площадку, где можно напрямую обменяться практикой в таком составе.

Инновационные решения

Участники Всероссийского конгресса наблюдателей в ЦДП сразу обратили внимание на технологические новинки, развернутые в залах пространства. На стендах демонстрируются терминалы электронного голосования и VR-тренажер для подготовки наблюдателей, позволяющий в виртуальной среде пройти весь путь от регистрации на участке до начала голосования. Гости активно тестируют устройства, обсуждают интерфейсы и задают разработчикам вопросы о применении технологий на будущих выборах.

Участники признают, что такие инструменты помогают лучше понять процессы на участке и могут повысить качество общественного контроля. Разработчики в свою очередь подчеркивают, что цель презентаций - показать, как современные технологии могут сделать наблюдение более прозрачным и удобным.

Повестка конгресса

Задаст тон обсуждениям пленарное заседание с участием представителей ЦИК, СПЧ и юридического сообщества. Эксперты в области избирательного права, цифровых технологий и информационной безопасности представят свои оценки предстоящих изменений и рисков, на которые предстоит обратить внимание наблюдательскому сообществу.

Затем работа перенесется в тематические блоки. В зале, посвященном социальным медиа, обсудят методы работы в информационном пространстве и способы противодействия дезинформации. В соседней секции эксперты разберут цифровые инструменты, которые могут помочь наблюдателям в день голосования.

Отдельная дискуссия будет посвящена информационным войнам и технологическим угрозам. Специалисты по безопасности расскажут о новых схемах вмешательства в выборный процесс и о том, как правильно оценивать и фиксировать такие случаи в рамках общественного контроля.

Организаторы также рассчитывают на повышенный интерес к сессии об инструментах мониторинга. Участники поделятся региональными практиками, обсудят развитие методик контроля и предложат идеи для обновления стандартов наблюдения. Здесь же затронут вопрос подготовки кадров и формирования устойчивых наблюдательских команд.

Идея конгресса

Как рассказала председатель движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова, идея провести конгресс принадлежала самим наблюдателям. По ее словам, главная задача встречи - укрепить профессиональное сообщество, подготовить его к избирательному циклу 2026 года и выработать единые подходы к работе с технологиями, информацией и коммуникациями.

Программа конгресса, сформированная, по ее словам, на основе предложений участников, продолжится до конца дня. Она включает обмен опытом, образовательные форматы и обсуждение инициатив, которые могут лечь в основу обновленных методик общественного контроля.