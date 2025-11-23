Володин поздравил спикера Народной палаты парламента Индии с днем рождения

Председатель Госдумы отметил вклад Ома Бирлу в сотрудничество двух стран

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил спикера Народной палаты парламента Индии Ома Бирлу с днем рождения, отметив его вклад в развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление стратегического партнерства России и Индии.

"Депутаты Государственной думы высоко ценят ваш вклад в развитие межпарламентского сотрудничества и особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, укрепление дружбы между народами наших стран", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента.

Председатель Госдумы пожелал Бирле здоровья и всего самого доброго. "Пусть успех сопутствует вам во всем", - добавил он.

В феврале текущего года состоялся официальный визит делегации Госдумы во главе с Володиным в Индию. Одними из главных тем переговоров председателя Госдумы со спикером нижней палаты парламента Индии и руководством республики стали законодательное обеспечение решений лидеров двух государств, а также активизация межрегионального сотрудничества.