Памфилова отметила важность наблюдателей на выборах для борьбы с дезинформацией

Глава ЦИК подчеркнула, что легитимность выборов в России невозможно представить без тесного взаимодействия наблюдателей и организаторов выборов

Председатель ЦИК России Элла Памфилова © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объективность и компетентность общественных наблюдателей в работе на выборах в РФ становятся важнейшим аргументом в противодействии лжи и фальсификациям, которые в современных условиях бывают все изощреннее. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в своем обращении к участникам Всероссийского конгресса наблюдателей в "Цифровом деловом пространстве" на Покровке.

"В современных условиях, когда информационные атаки становятся все изощреннее, ваша объективность и ваша компетентность становятся важнейшим аргументом в противодействии лжи и фальсификациям", - отметила Памфилова, обращение которой зачитала секретарь ЦИК России Наталья Бударина.

По словам Памфиловой, сегодня на конгрессе собрались самые опытные, инициативные и преданные своему делу наблюдатели. "Люди, глубоко заинтересованные в том, чтобы избирательный процесс в нашей стране проходил честно, а результаты выборов были легитимными", - добавила она.

Глава ЦИК подчеркнула, что легитимность выборов в РФ невозможно представить без тесного взаимодействия наблюдателей и организаторов выборов. "Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим - объективным - маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют", - заявила она.

По словам Памфиловой, миссия наблюдателей выходит за рамки дежурства на избирательном участке. "Это служение принципам справедливости, законности и правды, вклад в построение успешного и стабильного правового государства", - отметила она.