ЦИК изучает возможность создания ПО для формирования списков наблюдателей

Предполагается, что автоматизация процесса проверки наблюдателей будет проводиться с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия, заявила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ЦИК России изучает возможность разработки специального программного обеспечения для формирования списков наблюдателей. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

"Мы понимаем, насколько сложна работа по формированию пула наблюдателей, составлению необходимых документов. И в этой связи мы пока у себя в ЦИК изучаем вопрос о возможности создания специального программного обеспечения для формирования списков наблюдателей. Это, конечно, будет и вам удобно, и необходимо для проверки на ряд ограничений, которые у нас существуют в законодательстве", - рассказала Бударина в ходе Всероссийского конгресса наблюдателей в Москве.

Согласно ее презентации, предполагается, что автоматизация процесса проверки наблюдателей будет проводиться с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия.