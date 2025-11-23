СПЧ фиксирует попытки релокантов подорвать легитимность выборов-2026

Помимо этого, член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод подчеркнул, что подвергается угрозам и институт независимого общественного наблюдения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Псевдоэксперты и псевдопатриотические структуры из числа релокантов за рубежом уже критикуют российское избирательное законодательство и говорят о нелегитимности предстоящих выборов в 2026 году. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

Он отметил, что в СПЧ и НОМ уже видят угрозы, с которыми придется столкнуться российской избирательной системе в ходе кампании 2026 года.

"Уже создаются различные псевдоэкспертные, псевдопатриотические структуры из числа релокантов за рубежом, которые начинают оценивать [российское] избирательное законодательство и говорить о нелегитимности предстоящих выборов", - сообщил Брод в ходе пленарного заседания Всероссийского конгресса наблюдателей в Москве.

Помимо этого, он подчеркнул, что подвергается угрозам и институт независимого общественного наблюдения. "Наша задача - своим профессионализмом, активностью и ответственностью не отвечать на каждый негативный выхлоп [с той стороны], а работать честно, достойно, делать свое дело и обеспечивать общественный контроль", - добавил он, обращаясь к наблюдателям.