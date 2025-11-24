В ДНР не питают иллюзий по переговорам с Украиной о мире

Освобождение территории ВС РФ привлекает в республике больше внимания, сообщил глава региона Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Освобождение территории ДНР российскими войсками привлекает в республике больше внимания, чем переговоры с Украиной о мире, сообщил журналистам в Госдуме глава республики Денис Пушилин.

"Мы никаких иллюзий не испытываем, - сказал Пушилин. - Здесь [мы] рассчитываем на свои силы и наблюдаем в большей степени за тем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Здесь мы видим, что [ВС РФ] территорию ДНР продолжают освобождать [от ВСУ]", - сказал Пушилин.

23 ноября в Швейцарии прошли встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской стороной, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта.