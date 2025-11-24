Косачев заявил, что Запад лишил Украину консолидированной поддержки

Зампредседателя Совета Федерации также считает, что страна "не готова к переговорам, потому что вести их придется с позиций проигравшей стороны, а не победителя"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Запад "кинул" Украину, лишив страну консолидированной поддержки, она "зажата в тисках". Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По мнению сенатора, диспозиция по итогам событий последних дней выглядит так: США считают невозможным дальнейшее продолжение вооруженного конфликта и настаивают на переговорах; Россия, в свою очередь, готова к переговорам, но готова и к продолжению боевых действий в случае их срыва; а ЕС срывает переговоры, потому что считает "желательным дальнейшее продолжение конфликта".

"А что Украина? Она одновременно мечется и зажата в тисках, как бы парадоксально это ни выглядело. Она не может выдержать продолжения боевых действий без консолидированной внешней поддержки Запада, которой у нее больше нет. Но она и не готова к переговорам, потому что вести их придется с позиций проигравшей стороны, а не победителя. Плюс коррупционные провалы, петля затягивается. Кинули Украину. И там крах, и тут, куда ни кинь. Сплошные метания в тисках", - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членства в НАТО.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия "мирного плана" США предполагала отказ Украины от вступления в НАТО - и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание Вашингтоном суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры ЕС выражали несогласие с этими положениями и начали разработку контрпредложений.