Косачев: США хотят "застолбить" часть Арктики ради козыря в геополитике

Заместитель председателя Совета Федерации отметил, что важность Арктики обусловлена ресурсами и логистикой

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. США намереваются "застолбить" за собой большую часть Арктики, чем им положено, чтобы иметь козырь в будущих геополитических спорах. Об этом заявил заместитель председатель Совета Федерации Константин Косачев.

"Давайте вспомним, с чего начинала администрация нынешнего президента США - взгляды были моментально обращены именно на север, в сторону Гренландии, в сторону Канады. Америка, очевидно, хочет застолбить за собой больший сектор Арктики, чем ей положено, чтобы иметь более весомые козыри в грядущих геополитических спорах", - сказал он на круглом столе комитета СФ по международным делам, посвященном теме "Новая геополитика в Арктике".

Геополитическая важность Арктики, по мнению сенатора, обусловлена в первую очередь ресурсами: здесь сосредоточено до 13% всех запасов нефти и до 30% запасов газа. Кроме того, Арктика нагревается в 3-4 раза быстрее, чем "вся остальная планета", это также имеет геополитическое измерение, отметил Косачев.

"В-третьих, это, разумеется, логистика. Открываются принципиально новые возможности. Речь идет о Северо-западном проходе, если говорить о той стороне, это морской путь через острова Северной Канады из Атлантического океана в Тихий. И, разумеется, это наш Северный морской путь", - добавил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп выражал мнение, что Гренландия должна присоединиться к США. Он грозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова, который входит в ее состав на правах автономии. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию, но тогда датские и гренландские власти эту идею отвергли. Трамп также неоднократно призывал Канаду войти в состав США, стать 51-м штатом.