Мирошник: ВСУ при отступлении стремятся "вытравливать" своих граждан

Против гражданского населения поселка Водяное украинские боевики применяли химические заряды, забрасываемые в подвалы, где обнаруживались гражданские жители, заявил посол по особым поручениям МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Предоставлено ТАСС Родионом Мирошником

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Гражданские жители, эвакуированные российскими войсками с освобождаемой территории ДНР, дали показания о реализации украинскими боевиками преднамеренной тактики "выжженной земли", что содержит признаки военных преступлений и нарушения целого ряда международных конвенций. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинские вооруженные формирования, уходя, стремятся выжигать и вытравливать своих же граждан. Украинское гражданское население, не пожелавшее эвакуироваться вглубь украинских территорий, подвергается уничтожению. Против гражданского населения поселка Водяное украинские боевики применяли химические заряды, забрасываемые в подвалы, где обнаруживались гражданские жители. Химические заряды приводили к удушьям, помутнению сознания и вынуждали людей покидать свои укрытия, выскакивая на улицу под удары другого вооружения. Кроме того, дома, где обнаруживались гражданские, подвергались сбросам зажигательного оружия, которое не поддается тушению и приводит к возгоранию жилых домов и построек", - рассказал дипломат.

На видеозаписи, предоставленной ТАСС Мирошником, житель этого поселка рассказал об атаках со стороны ВСУ. "Со стороны Елизаветовки начались обстрелы, и, когда отходили, они спалили полностью все село. <...> И даже было два раза, когда ядовитым газом нас травили. Такая болванка падает, шипит, и не потушишь ее никак. И зажигалки эти падают - чтобы дом подпалить, ее ж не потушишь", - рассказал пострадавший.

"Это преднамеренная тактика киевского режима по уничтожению политически неблагонадежного, по их мнению, гражданского населения Украины, которое отказалось выполнять преступные приказы киевского командования и уходить в тыловые районы вместе с украинскими формированиями. В этой многократно повторяемой тактике режима Владимира Зеленского содержатся признаки военных преступлений и нарушения целого ряда международных положений и конвенций, в частности Конвенции о "негуманном" оружии, а также о запрете применения химического вооружения", - подчеркнул Мирошник.