Ушаков: переговоров по известному РФ варианту мирного плана США не было

Помощник президента РФ отметил, что сейчас гуляет много других вариантов этого документа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наш президент об этом подробно высказался в пятницу на совещании Совбеза", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, насколько приемлем для России мирный план урегулирования по Украине из 28 пунктов, предложенный США.

"Там сейчас много других вариантов гуляет. Я сейчас вот сказал конкретно о том варианте, с которым мы ознакомились. Но еще раз хочу подчеркнуть в дополнение тому, что сказал президент. Он об этом четко сказал, что, да, мы этот вариант плана видели, но каких-то конкретных переговоров никто с российскими представителями на этот счет не вел", - подчеркнул представитель Кремля.

Помощник российского лидера рассказал, что американских план обсуждался и во время телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Он отметил, что лидеры обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. "Наш президент отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования", - сообщил Ушаков.

По имеющейся информации, план США состоит из 28 пунктов. Согласно публикациям западных СМИ, США и другие страны должны признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. Также план включает отмену санкций против России и создание демилитаризованной зоны.