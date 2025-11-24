Путин и Жапаров примут заявление об укреплении партнерства в меняющемся мире

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, ожидается подписание межправительственных и коммерческих документов - "всего на данный момент семь документов проработано"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров примут в ходе госвизита российского лидера в Бишкек заявление об укреплении союзничества в стремительном меняющемся мире. Запланировано подписание еще как минимум семи документов, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Ожидается, что по итогам переговоров президенты России и Киргизии подпишут совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства в условиях стремительно меняющегося мира, - поделился дипломат. - В этом программном документе представлены новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двухсторонних связей на долгосрочную перспективу".

По словам помощника президента РФ, ожидается подписание целого ряда межправительственных и коммерческих документов - "всего на данный момент семь документов проработано". "Они охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, развития ВТС двухстороннего, а также [включают] соглашение между Почтой России и Почтой Киргизии", - перечислил Ушаков.

"После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, и затем состоится государственный прием", - заключил дипломат.