Ушаков: лидеры СНГ встретятся в Петербурге 21-22 декабря
14:43
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Традиционный предновогодний неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге пройдет в этом году 21-22 декабря. О датах мероприятия рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"21-22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров СНГ - предновогодняя, - анонсировал дипломат. - И, помимо этой неформальной встречи, будет проведено заседание Высшего евразийского экономического совета".
"Это заседание заранее запланировано", - добавил он.
Президент России Владимир Путин проводит ежегодные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ как минимум с 2017 года. С 2018 года они проводятся в Санкт-Петербурге.