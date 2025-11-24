Минпромторг: РФ регулярно доводит до ОЗХО данные о применении химоружия Украиной

Замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский отметил, что любые инициативы, не отвечающие интересам западных стран, игнорируются в Организации по запрещению химического оружия

ГААГА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия на регулярной основе доводит до Техсекретариата и других структур Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сведения о применении таких вооружений Украиной. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

"Мы на регулярной основе доводим до сведения Технического секретариата и государств - участников ОЗХО факты использования украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками", - заявил он, выступая на 30-й ежегодной конференции входящих в ОЗХО стран.

Лысогорский подчеркнул, что с этой целью на Украину из стран НАТО поставляются несписочные химикаты, химические средства борьбы с беспорядками и средства их доставки. "Задокументированные нами доказательства, в том числе результаты анализов проб, отобранных на линии боевого соприкосновения, передаются в Технический секретариат ОЗХО", - подчеркнул заместитель министра.

Ежегодная конференция государств - участников ОЗХО проходит в Гааге с 24 по 28 ноября.