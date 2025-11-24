Захарова: Пугачеву использовали в антироссийских интересах как Зеленского

Дипломат напомнила, что певица допускала неоднозначные высказывания о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Оппоненты России использовали Аллу Пугачеву в своих интересах, как и Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью проекту "Эмпатия Манучи".

Дипломат напомнила, что певица допускала неоднозначные высказывания о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. "Индикатором абсолютной аномальности происходящего стали заявления про Дудаева, - сказала дипломат. - Зачем это делала Пугачева Алла Борисовна, давая такие интервью, мне неизвестно. Но то, что ее в очередной раз, как и других, использовали, у меня сомнений нет. Знала она о том, что использовали, были какие-то бонусы за это - это история нам покажет и расскажет. Но то, что это очередная история про то, как человека используют, как использовали Зеленского, очень многих других, сомнений нет".

"То, что она говорила, вызывает вопросы относительно того, понимает ли она какие-то вещи до конца либо не понимает. Либо это уже за какие-то такие бонусы, когда человек готов на все", - добавила дипломат. Как отметила официальный представитель МИД РФ, Дудаев "совершал теракты в отношении мирного гражданского населения", что привело к "чудовищным последствиям для всего региона".