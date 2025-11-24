Матвиенко назвала ЕС главным инструментом "глобальной партии войны"

Любой мирный план в ЕС превращают в план продолжения войны, отметила председатель Совфеда

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Евросоюз стал сегодня главным инструментом "глобальной партии войны", которая опирается на не избираемых, а назначаемых чиновников. Такое мнение выразила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Евросоюз стал сегодня главным инструментом, которым орудует глобальная партия войны", - сказала она в интервью "МК".

Любой мирный план в ЕС превращают в план продолжения войны, отметила она.

"Хочу обратить внимание на персоналии, на которых опирается эта глобальная партия войны. Политику противодействия [президенту США Дональду] Трампу - легитимному президенту, победившему на выборах за явным преимуществом, получившему поддержку избирателей, в ЕС определяют никем не избранные, назначенные еврочиновники, которые ни за что не отвечают перед людьми", - подчеркнула Матвиенко.

Европейская комиссия является главным исполнительным органом ЕС, в нее входят уполномоченные ЕС (комиссары), они назначаются от государств - членов ЕС, каждое из них выдвигает своего кандидата.