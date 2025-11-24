Депутат Зубарев: ВСУ срочно перебрасывают резервы к Запорожью

Это произошло после того, как ВС РФ освободили Затишье и фактически оказались в пригороде Гуляйполя, отметил парламентарий Законодательного собрания Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины срочно перебрасывают резервы из-под Покровска к Запорожью после того, как армия России освободила Затишье и фактически оказалась в пригороде Гуляйполя. Об этом ТАСС рассказал депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев.

"Наша армия освободила населенный пункт Затишье на гуляйпольском направлении в Запорожской области, тем самым ознаменовав начало штурма гуляйпольского узла обороны противника. Противник перебрасывает резервы из-под Покровска на запорожское направление, но к Гуляйполю они не идут. Скорее всего, будут пытаться создать в срочном порядке новую линию обороны на подступах к Запорожью. Задача ВСУ в Гуляйполе - ценой жизни задержать наше продвижение", - сказал Зубарев.

Он добавил, что в случае если ВСУ уйдут из Гуляйполя, они смогут сохранить жизни, но уже в январе получат новый котел в городе Орехове.