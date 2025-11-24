Главы МИД РФ и Белоруссии обсудят двусторонние и международные вопросы

В повестке совместное использование дипломатического инструментария, работа по продвижению традиционных ценностей и сбережению исторической памяти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков рассмотрят на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств вопросы Союзного государства, другие темы двусторонних отношений и международную проблематику. Как отметили на Смоленской площади, такие заседания являются действенным механизмом синхронизации усилий на международной арене.

Стороны подведут промежуточные итоги выполнения решений предыдущего заседания и Программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. На повестке дня совместное использование дипломатического инструментария, работа по продвижению традиционных ценностей и сбережению исторической памяти.

Кроме того, министры обменяются мнениями по дальнейшему сотрудничеству с дружественными государствами и объединениями, а также выстраиванию отношений со странами с недружественными режимами и недружественными организациями, включая противодействие их санкционной и юридической агрессии.

Интеграционные процессы

Главы МИД затронут тематику информационного сопровождения внешней политики.

В числе возможных тем ситуация в сфере безопасности на Европейском континенте, обстановка вокруг Венесуэлы и украинское урегулирование.

Встреча министров пройдет после состоявшегося 15 ноября телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты условились встретиться на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке и на традиционной встрече лидеров стран - участниц СНГ в конце 2025 года в Санкт-Петербурге. Путин и Лукашенко также обменялись мнениями по практическим вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, и обсудили актуальные международные темы.

На заседании планируется уделить внимание дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. По итогам встречи ожидается подписание постановления коллегий и плана межмидовских консультаций на 2026 год.