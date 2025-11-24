Дмитриев обвинил некоторые СМИ в саботаже мирного плана США по Украине

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ подчеркнул, что "спекулянты на войне саботируют мир, продвигая нереалистичные решения"

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Не только глубинное государство и военно-промышленный комплекс, но и некоторые СМИ, а также часть лидеров общественного мнения заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя критику мирного плана Вашингтона по Украине.

Дмитриев отметил, что многие из тех, кто выступает против инициативы, "знают факты", но предпочитают игнорировать их ради собственной выгоды.

"Спекулянты на войне саботируют мир, продвигая нереалистичные решения", - добавил он.

Дмитриев также процитировал пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая сказала, что предвзятая критика строится на "полном непонимании фактов".

23 ноября США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона из 28 пунктов. Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. По сведениям газеты The Washington Post, после этих консультаций число пунктов плана было сокращено до 19.