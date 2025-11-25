Депутат Белик: Киев якобы отказом от Донбасса отвлекает внимание от коррупции

Как считает член комитета Госдумы по международным делам, Владимир Зеленский может в ближайшее время продолжить "выторговывать условия".

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Желание отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине может в действительности стоять за словами о готовности Владимира Зеленского отказаться от притязаний на Донбасс. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"Украинские власти не в первый раз саботируют процесс мирного урегулирования. Однозначно сказать, что стоит за словами Киева об уступках территорий, невозможно: сегодня киевский режим считает так, завтра - иначе. Манипуляции территориями и условиями - привычные методы Зеленского, и не исключено, что он сейчас соглашается, чтобы сместить фокус с коррупционного скандала", - сказал Белик.

Он считает, что в ближайшее время Зеленский продолжит "выторговывать условия".

"Сокращение численности украинской армии - лишь одно из условий, без выполнения других оно не имеет большого значения. Тем более что Европа продолжает заявлять о поддержке Украины в контексте отправки своих войск в эту страну. России действительно нужны серьезные и четко зафиксированные гарантии безопасности, а не временные уступки, позволяющие Киеву получить передышку и вооружиться", - отметил собеседник агентства.

Белик также допустил, что США действительно могут исполнить свои угрозы и существенно урезать помощь Украине в случае отказа Киева от продвигаемого Вашингтоном мирного плана. "Для [президента США] Дональда Трампа важно, чтобы прекращение украинского конфликта обрело некое реальное воплощение, и, в принципе, все траты по Украине Вашингтону удобно переложить на Европу. Вполне вероятно, что Белый дом усилит давление на Зеленского и его европейских союзников, чтобы они, наконец, перестали саботировать мирный трек", - добавил он.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров на встрече с американскими чиновниками допустил, что Зеленский готов уступить часть Донбасса в обмен на мирное соглашение. По данным издания, Умеров также заявил, что Украина может согласиться уменьшить численность своей армии до 600 тыс. человек, хотя данный пункт может быть пересмотрен из-за того, что вызвал сильную критику.