Мирошник: ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты

Случаи детонации взрывных устройств, повлекшие травмирование мирных жителей, зафиксированы в ДНР, ЛНР, Белгородской и Курской областях, сообщил посол по особым поручениям МИД России

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины дистанционно минируют гражданские объекты в РФ, в том числе наиболее посещаемые, размещая взрывные устройства в черте населенных пунктов, из-за чего ранения получают мирные люди. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, информируя о ситуации за период с 17 по 23 ноября.

"Пополняется печальная статистика случаев подрывов гражданского населения на минах ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). Боевики проводят дистанционное минирование гражданских объектов, наиболее часто посещаемых мест, размещают взрывные устройства в черте населенных пунктов", - отметил Мирошник.

По его словам, случаи детонации взрывных устройств, повлекшие травмирование мирных жителей, зафиксированы в ДНР, где пострадали четыре человека, в том числе 14-летний мальчик, в ЛНР - ранены три мирных жителя, в том числе 11-летний мальчик, в Белгородской области - в районе хутора Никольский пострадал местный житель, а также в Курской области - ранен 68-летний житель деревни Бирюковка.