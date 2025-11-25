Мирошник: в регионах РФ от атак ВСУ за неделю погибли семь человек

Еще 46 пострадали, сообщил посол по особым поручениям МИД России

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. За минувшую неделю (с 17 по 23 ноября) 7 человек погибли и 46 ранены в результате атак ВСУ в регионах России. По гражданским объектам украинские боевики за этот период выпустили не менее 3 135 боеприпасов, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"По данным, собранным и верифицированным службой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, за минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 53 мирных жителя: ранены 46 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, погибли 7 человек", - отметил он.

Мирошник уточнил, что всего же по гражданским объектам по российской территории за прошедшую неделю украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3 135 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 мм), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты. Также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие. Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены странами Запада, добавил посол.