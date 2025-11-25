Матвиенко: "Орешник" обеспечивает безопасность России на годы вперед

Сегодняшней России не страшны никакие пакеты санкций, также отметила председатель Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Комплексы вооружений "Орешник", "Посейдон" и "Буревестник" обеспечивают безопасность России на долгие годы вперед, сегодня им нет аналогов в мире. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Нам есть чем ответить на современные вызовы. Ответить жестко, серьезно. Появление у нас суперсовременного вооружения, аналогов которому нет в мире - "Орешник", "Посейдон", "Буревестник" - обеспечивает защищенность России и россиян на долгие годы вперед. Представьте на минутку, что бы было, если бы наш президент, начиная со своего первого дня у власти, не стал бы заниматься укреплением безопасности", - рассказала Матвиенко в интервью "МК".

Сегодняшней России также не страшны никакие пакеты санкций, отметила она. Страна "монолитна изнутри", в ней есть волевая власть, развитая экономика с устойчивой финансовой системой, лучшая армия в мире и мощнейший военно-промышленный комплекс, добавила Матвиенко.